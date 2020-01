Fuerte reproche en vivo de Cinthia Fernández a sus compañéros de LAM

“Me sacaron todo, tenía mis ahorros ahí. Me sacaron todo, los documentos, las tarjetas. No voy a ir, no puedo ir, me están pasando muchas cosas. No voy a ir más“. Con ese audio por WhatsApp, el lunes 6 Cinthia Fernández le comunicó a los productores de Los Ángeles de la Mañana que no iba a ir a trabajar porque había extraviado sus ahorros en dólares.

Automáticamente, Ángel de Brito reprodujo sus palabras en LAM y le dio un ultimátum a la panelista: “Cuando la producción se comunica con ella, dice que no va a a venir más. Acá tenemos su silla. Dice que quiere renunciar. Evidentemente está sobrepasada, siente que es el fin del mundo que Martín Baclini la haya dejado. Hasta mañana le guardamos la silla, después no sé“.

Con la calma de haber recuperado el dinero perdido, Cinthia volvió al ciclo de Ángel y le pasó factura en vivo por su comentario sobre su amenaza de renuncia.

“Me pareció innecesario que digas lo de la silla. De afuera lo sentí como que me hice la canchera y dije ‘no voy a trabajar’, como si yo tuviera un problema con el programa y era un problema con la vida“, comenzó diciéndole Fernández al conductor, quien le respondió con ironía: “Si no venías, me buscaba a otra. No dije ‘se hizo la canchera’. Mucha gente, una cuantas, se fueron caminando por acá… Ya estaba llamando a Nancy (Pazos). Pero bueno, el chiste de la silla te molestó. ¿Qué más te molestó?“.

Sin centrar su malestar en Ángel, Cinthia remarcó que la incomodó la actitud “invasiva” de Andrea Taboada y el descreimiento sobre el faltante de dinero de Karina Iavícoli. “Sí, puntualmente lo de la silla… Además, yo a veces siento que se cagan un poco de risa de mi. Ella (Iavícoli) fue re irónica. Dijo que fue re infantil el pedido que hice (para que me devuelvan la plata). La ironía está y no soy tonta“, sentenció Cinthia, enumerando sus reproches cara a cara con sus compañeros.

