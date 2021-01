Fuerte revelación de la actriz mexicana, Eréndira Ibarra

Luego de concluido ese proyecto, Ibarra sostiene que no se va a olvidar del productor y todas las personas que se mostraron indiferentes con su drama. “El productor y todas las personas involucradas ahora para mí tienen una flecha gigante sobre sus cabezas, les veo y tengo claro que no les importo y eso nunca lo olvidaré”, aseguró.

Y agregó que uno de los momentos más difíciles fue cuando se lo contó a sus padres. “Formulamos una carta para que no se me acercara, el respondió con una cláusula de confidencialidad (y si estás leyendo esto quiero que sepas que nunca la firmé) la carta quedó en un escritorio y él se paseó con toda tranquilidad por el set COMO SI NADA HUBIERA PASADO“, escribió.

“Me abrazaron ante la indiferencia de la producción y todas las personas que lo rodeaban, sabiendo lo que me había hecho (y seguramente a muchas otras). Mi abogada y hermana fue la única que me hizo caso, pero la reacción de todas las personas me paralizó“, detalló.

Sin dar detalles de cuándo ocurrió la violación, Eréndira relató que, cuando se encontró con su agresor en el set y contó lo que había pasado tiempo atrás con él, la producción minimizó el tema, argumentando que él tenía un papel menor y que, a dos semanas de comenzar el proyecto, no tenían tiempo de buscar reemplazo. Pero además, le pidieron que mantuviera el episodio sufrido en el pasado, en silencio, sobre todo para no quedarse sin trabajo.

You May Also Like