Fuertes acusaciones de Pampita a Mariana Brey

Minutos más tarde, Pampita estuvo en el móvil y cuando le mencionaron el tema del tweet, respondió: “No sé. Me deben haber hackeado… como a ella, que siempre la hackean. Es terrible esto de Internet“. De Brito lo entendió como una ironía y le preguntó si no tenía nada para decir de Brey, a lo que la modelo respondió: “Es una cizañera… lo del Twitter veré más tarde cuando pueda cargar el teléfono. Lo tengo sin batería“.

El cruce llegó al ciclo ‘Hay que ver’ y se dijeron de todo pero no terminó ahí. Después de escuchar como le decía ‘mala leche’, ‘caradura’ y ‘mentirosa’, Brey no sólo mantuvo su postura y redobló la apuesta via Twitter, compartiendo unas conversaciones de la época en que se dio el escándalo de la China Suárez y Vicuña, que supuestamente habrían salido a la luz por un tercero. “Se repite la película. Estos chats del motorhome los había filtrado la producción de ‘El Hilo Rojo’…“.

You May Also Like