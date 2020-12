Fuertes críticas a El Polaco por mostrar un video donde besa a su pequeña hija en la boca

“Está mal que le dé besos en la boca a un bebé. ¡Hasta los pediatras lo dicen!“, “No le des besos en la boca. Los bebés no tienen las defensas, ni deben recibir besos en la boca“, “No se besa a los bebés en la boca por más padres que sean“, “ESI, Polaco. A los bebés no se los besa en la boca. Hay que enseñarle que esa parte también es íntima, de su propio cuerpo“, fueron algunos de los mensajes que recibió el cantante.

