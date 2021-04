Fuertes respuestas de Dalma Maradona a Matías Morla

Si bien, Dalma no hizo declaraciones en forma directa, se manifestó a través de los “me gusta” a diferentes comentarios en contra del letrado de los usuarios en las redes. “ Uffff Matu, también está Nervioshooo jajajajaja Sos un cag..! Matías Morla. Siempre hablás mal de Gianinna y Dalma. Es vomito “, “MORLA CÍNICO, NOS MATASTE A D10S!!! NI OLVIDO NI PERDÓN!”, y “Siempre del lado de Dalma y Gianinna”, fueron algunos de los mensajes que la joven le dio like.

You May Also Like