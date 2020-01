Furiosa respuesta de Moria Casán a Eduardo Feinmann

Moria Casán usó las redes sociales para caerle con todo a Eduardo Feinmann, luego de que el periodista chicaneara a Sofía Gala, su hija, por vacacionar en Punta del Este cuando tiempo atrás, durante el gobierno de Mauricio Macri, había declarado que no llegaba a fin de mes.

Si bien todo quedó en las redes, bien podría desencadenar una guerra dentro de la emisora de palermo, para que ambos conductores trabajan. Es que Eduardo Feinmann cruzó a Sofía Gala por pasar algunos días en Punta del Este y le recordó sus dichos del 2017, cuando contó que tenía tres trabajos y no llegaba a fin de mes.

“Se sobredimensionó lo que yo no dije. Cuando yo digo que no llego a fin de mes, no estoy diciendo que no tengo para comer. Porque para irme a trabajar, yo tengo dos personas que trabajan en mi casa, y para mí, no llegar a fin de mes es dejar a dos personas sin trabajo“, dijo Sofía en en ese momento, explicando su situación ante la repercusión de su primera declaración.

Sin embargo, Eduardo se quedó con lo primero y desde allí la chicaneó. “Pero hasta hace un par de meses no podía pagar las expensas“, lanzó el conductor radial. Pero Moria, atenta, salió a lanzarle litros de veneno desde su cuenta de Twitter, para defender a su hija.

“Bueno, bueno, bueno, de querer ver presa a la VICE (Cristina Kirchner) a un comentario de doña que no llega ni a chisme, en vez de comentar semejante pelotudez, como que mi hija me come la billetera, te aviso que no uso billetera porque me da vergüenza tener animales en ellas, ni uso ropa interior porque soy hermafrodita y tendría problemas si te cruzo en el canal, antes de fijarte donde veranea mi hija con semejante comentario pedorro, por qué no la alentaste que le trajo a nuestro país premios internacionales como la CONCHA de PLATA de SAN SEBASTIAN que se lo ganaron en nuestro país solo LA ALEANDRO y LA BORGES“, respondió la conductora de “Incorrectas” en sus primeros tuits.

Lejos de dejarla ahí, “La One” afiló su lengua karateka y derrapó: “Te dan asco las CONCHAS porque no creo lo hayas mencionado en tus pontificaciones amarillas televisivas donde de vez en cuando Lejos de dejarla ahí, “La One” afiló su lengua karateka y derrapó: “Te dan asco las CONCHAS porque no creo lo hayas mencionado en tus pontificaciones amarillas televisivas donde de vez en cuando echás un chorro de lavandina”.“.

Luego, le enrostró los logros de Sofía en el medio “Es la actriz argentina de la new generation que más premios gana para nuestro país, con ALANIS que costó menos seguramente de que lo que vos cobrás, consigue para nuestro amado país algo que tiene que ver con la cultura, la sensibilidad y el arte cinematográfico. Es alguien que elige ser prostituta antes que cualquier trabajo, Que ashhsco no? #PAR_FAVAR seguí con tus cableadas misóginas por A 24! Bye DOÑO #BONSAI_MENTAL Aguante #ORIANA_FALACCI y su #ENANO_FASCISTA“, lanzó.

“Ah… y no veranee en PUNTA, acabo de venir de FLORENCIA donde me casé, así que si vas a comentar farándula forrándula… informate!!!“, sentenció.

Tras unas horas, la diva volvió recargada y expresó junto a una nota que se refería a los dichos del periodista: “De tremendo no tiene nada. Comentario de doña vintage! scaneando vayainas, encima voyeur #QueAbajo“.

Por último, Moria remató: “EF trabaja en una agencia de viajes y quiere que le compren pasajes a el #ELNUEVOSCANNER ponganlo en AEROPARQUE como seguridad y en EZEIZA como trapito. En las terminales de micro que mande algún che pibe del secundario al cual le dice que no fume porro. S.O.S“.

