Gallardo: “No estoy pensando en sacar ventaja”

Marcelo Gallardo habló de “papelón” y “ridículo” cuando después del encuentro amistoso de River frente a Nacional de Montevideo le consultaron por la posible postergación de la reanudación de la Superliga.

El entrenador volvió a referirse al tema en una entrevista con el diario Olé y aseguró: “Sorprende que sigamos cometiendo esos mismos errores”.

“Entiendo que hay reuniones en las que se aprueban calendarios, que se aprueban partidos. Entonces cuando pasan este tipo de cosas decís: ‘¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por qué se quiere siempre tapar un agujero con algo? ¿Por qué siempre lo mismo de cambiar a mitad de campeonato algo que no estaba estipulado?’. Hay cosas que son ilógicas”, agregó.

Gallardo aseguró que “cansa” esta situación, aunque expresó que “sé en dónde estoy, en qué país estoy” y apuntó a los medios porque, según él, no hablan del tema: “Tampoco se dice mucho. De los medios. Si no, somos todos cómplices. Las cosas cambian, se tapan, nadie dice nada, no pasa nada. Se hacen y chau. Y terminamos todos siendo cómplices de una desprolijidad absoluta”.

“Eso me genera un poco de bronca”, señaló Gallardo aunque admitió que debe “pensar en no desgastarme, porque puedo quitarle energías a lo futbolístico.

“Seguramente, habrá mucha contra. Yo quiero que se respeten las cosas que se votan y que se deciden. Yo no estoy pensando en sacar ventaja. Tenemos que jugar un partido postergado (el 19 ante Independiente) porque ya teníamos el calendario así, ya nos habían dicho cuándo íbamos a jugar. Hubo una planificación. Parecería que no aprendemos más”, cerró el Muñeco.

