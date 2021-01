¿Gallardo puede llegar al Real Madrid?

El rumor, que se inició en la Argentina pero del que se hicieron eco en la capital española, indica que Florentino Pérez, presidente del conjunto de la Casa Blanca, sueña con el actual DT de River para ocupar el banco de suplentes que quedaría vacante tras una posible saluda de Zizou. Sin embargo, todavía no hubo comunicación entre ambos clubes. El Muñeco tiene contrato hasta diciembre de 2021 con el “Millonario” pero todavía no definió su futuro en el club. Si bien dijo presenten en el inicio de la pretemporada del miércoles, se espera que dentro de las próximas dos semanas se decida sobre su continuidad.

