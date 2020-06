El delantero de la UAI Urquiza Daniel Vega salió al cruce luego de las declaraciones que realizó el entrenador de River, Marcelo Gallardo, quien ayer reclamó para que el fútbol vuelva a la actividad: “Él y muchos de élite no tienen idea de lo que pasa en el ascenso“. La opinión del “Muñeco” fue apoyada por el presidente del club de Núñez, Rodolfo D’Onofrio: “Debemos abordar el regreso a los entrenamientos”, manifestó.

“El pibe del ascenso viaja en transporte público, no tiene la suerte que tienen Gallardo o (Miguel Ángel) Russo. Yo no puedo entrenar porque hay compañeros que viajan en transporte público y ese pibe está en riesgo. Esperaba mucho más apoyo de otras instituciones para con los jugadores del ascenso. Gallardo y muchos de la élite no tienen ni idea de lo que pasa en el ascenso“, aseguró el atacante en diálogo con el programa Nueva Opinión Deportiva.

En ese sentido, Vega explicó que si él tuviese la oportunidad de entrenar en un distrito autorizado, aún así no lo haría, en solidaridad con aquellos que están en zonas impedidas: “Si me toca jugar en una provincia en la que se pueda entrenar, voy a ser solidario con el AMBA. El fútbol no es esencial, la esencialidad la tienen los médicos“.

En sintonía con sus críticas hacia Gallardo, el futbolista respaldó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien tomó la determinación de postergar el regreso del fútbol hasta que todo el país esté en la Fase 4 del aislamiento preventivo: “Lo que hicieron en la AFA está perfecto. Chiqui Tapia es un tipo del ascenso y por eso tomaron esa medida“.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el ex jugador de Platense se lamentó por lo que puede ser el futuro del fútbol de cara a lo que seguramente será una grave crisis económica e institucional provocada por la pandemia: “Los pobres la sufren y ahora la clase media la tiene que bancar. Esto es igual en el fútbol porque los de arriba la tienen que bancar. Hay mucha incertidumbre y los chicos tienen inseguridad de lo que va a pasar. Nadie está preparado para lo que se viene. Mucha gente va a quedar en un vacío terrible y más todavía los que dependen completamente del fútbol“, cerró.

