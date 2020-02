Ganso virtual: la broma viral para tus compañeros de trabajo

Un joven informático, Sam Cheat, lanzó un programa gratuito llamado Desktop Goose (Ganso de escritorio) para computadoras con el sistema operativo Windows que genera un ganso virtual que crea caos en el escritorio de aquel que se atreva a instalarlo.

El ave imita al ganso protagonista del popular videojuego “Untitled Goose Game” ,que controlado por los jugadores, se dedica a molestar a los habitantes de un pueblo inglés. Pero a diferencia del original, el ganso de Cheat se controla por sí mismo y se dedica a hacer la vida imposible a quien la descargue. Una vez instalado el programa, el ganso virtual se dedicará a correr por la pantalla emitiendo fuertes sonidos, arrastrar memes o dibujos animados sobre los programas, apoderarse del puntero del mouse y meterse en los videojuegos.



Cheat anunció la creación del ave a través de su cuenta de Twitter, con un video haciendo una muestra de qué es capaz la aplicación. En poco tiempo la publicación obtuvo más de 193.000 “me gusta”.

I made a goose that destroys your computer

Download it free here: https://t.co/s81jWfJqfD pic.twitter.com/cCGdoOYW1Y