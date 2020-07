Gastó más de 21.000 dólares con la tarjeta de su padre para comprar un videojuego y recibió una lección

“Simplemente, no puedo dejar que se quede inactivo en casa y no puedo darle un teléfono móvil ni siquiera para los estudios. Ahora no tengo esperanza, ya que el dinero se ahorró para el futuro de mi hijo”, contó el hombre.

Cuando los adultos se dieron cuenta a través de los informes bancarios, decidieron darle una lección. “Estuvo usando el teléfono de su madre durante bastante tiempo, pero ella no estaba muy atenta y no se dio cuenta”, contó el padre del joven al medio Indian Express. Además, el joven también eliminaba los mensajes de las transacciones desde el teléfono.

