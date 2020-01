Georgina Barbarossa liquidó a Flavio Mendoza con un sincericidio

Lo vemos un trabajador tenaz, que se autosupera cada año en lo que a su propio trabajo respecta como bailarín y acróbata y en cuanto a productor, destaca la figura de los demás. Sin embargo, no hay como conocer a una persona en varias áreas para descubrirlo en todas sus facetas y tener una visión más integral. En esta oportunidad, Georgina Barbarossa reveló un detalle en la personalidad de Flavio Mendoza que todos desconocían y sorprendió en un móvil en vivo.

“Siempre decís que Flavio es un fenómeno total, pero yo quiero saber cómo es Flavio enojado”, lanzó sin vueltas Adriana Salgueiro en medio de una nota para Confrontados (Canal 9).

De la misma manera , directa y sin tapujos Georgina que no se caracteriza por escatimar datos, abrió el paraguas y sacó a relucir una faceta de Flavio que al menos, públicamente, no es la más vista. “Un monstruo malo que dice cosas horribles, yo lo entiendo porque a mi me pasa lo mismo. Pero bueno, comprendo que días previos al estreno, más allá del estrés que tenemos todos, por más que esto sea una comedia, hay bailarines y acróbatas y hasta yo me cuelgo, me entienden que me agarró a mi“, lanzó la actriz.

Ante esto, la rubia logró despertar las risas imparables del panel, mientras que los seguidores no se quedaron atrás: “Na, me muero”, “jaja tiene pinta”, “se tenía que decir y se dijo”, fueron alguno de los mensajes al pie. Le dieron un pie y caminó 10 cuadras. (Exitoína)

