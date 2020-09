Gianinna Maradona defendió sin filtros a Dalma de las críticas en redes

Además, contó otra cuestión que la saca de eje: “Lo mismo que leer que un famoso tiene que dar el ‘ejemplo’ (me mato si mi hijo no me busca como ejemplo y busca ejemplos en TikTok ponele). Las cosas claras”.

Y agregó: “Está en su casa mostrii, ni que cuando lo termine te vaya a tocar timbre para que te lo comas vos. Con el perdón de los sensibles. No la mires, y si lo haces, no le rompas las pelotas con tus mandamientos que bastante tiene con los míos”.

