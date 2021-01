Gianinna Maradona mostró los mensajes que se envió con el psicólogo de Diego dos días antes de su muerte

La ex pareja del Kun Agüero lo hizo en el marco de una fuerte discusión que mantiene por estos días con el periodista, quien quien cuestiona la relación que Dalma y Gianinna tenían con Diego al no haberlo ido a ver cuando recibió el alta médica, en noviembre pasado. “Mi papá tampoco quería verme y yo iba igual”, sostuvo Ventura y desató la furia de la diseñadora de moda.

You May Also Like