Giannina Maradona tomó una drástica decisión

A pocos días de postear la primera foto junto con su padre tras su fallecimiento el 25 de noviembre pasado, Giannina Maradona cerró su cuenta de Instagram. La drástica medida que tomó la hija de Claudia Villafañe sorprendió a miles de usuarios que la seguían y que estaban pendiente tanto de sus posteos como los de su hermana Dalma para ver si compartían contenido con el Diez.

La decisión que tomó la ex pareja del Kun Agüero fue un completo misterio, hasta hace algunas horas que rompió el silencio en su cuenta de Twitter y explicó el motivo de su repentino accionar.

“Cerré Instagram porque las fotos de los árboles de Navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear“, expresó la mediática en sus redes. Y finalizó filosa: “Estoy en otro mood. Just that“. (“Estoy en otro modo. Solo eso”).

La actividad de Giannina en las redes era escasa. Incluso llegó a realizar historias en su cuenta de Instagram para despedir a su padre tras su muerte. Pero el primer posteo con el ex Director Técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata ocurrió hace cuatro días y apenas escribió algunas palabras. “Los amo para siempre“, manifestó tras mostrar un recuerdo junto con Dalma, su hijo Benjamín y el astro del fútbol. (Diario Show)

