Ginés González García cruzó a Viviana Canosa por el dióxido de cloro

Finalmente, el funcionario se mostró muy severo a la hora de referirse a Canosa: “Que alguien que tiene la capacidad de tener contacto masivamente con la gente a través de los medios, que no solo no contribuya sino que ponga en riesgo y estimule conductas que hacen daño, me parece un grado de irresponsabilidad tremendo. Hay países que sancionan estas cosas“. (Revista Pronto)

El ministro de Salud se refirió a la difusión que hizo la periodista de un producto que, no sólo no contribuye a combatir el coronavirus, sino que también resulta tóxico para la salud.

