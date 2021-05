Ginés González García explicó por qué el Gobierno no llegó a un acuerdo con Pfizer

Ginés González García, ex ministro de Salud, se refirió a su renuncia en medio del escándalo por el Vacunatorio VIP y aseguró que aceptó sin discutir la decisión de Alberto Fernández. También habló sobre el conflicto con Pfizer.

“Si el Presidente lo decide, ya está. Nunca he objetado alguna decisión presidencial”, señaló el exfuncionario en diálogo con Crónica, después de un largo silencio público.

Y agregó: “Obviamente, no me gustó quedarme afuera. No sé si fue injusto, pero yo hubiera querido explicar que todos los casos que fueron vacunados, como lo expliqué en la Justicia, estaban en razón de ser vacunados en el vacunatorio que usaba el Ministerio de Salud nacional que era el Hospital Posadas. Desde el Presidente hasta todos los que se vacunaron ahí. Si había que renunciar, porque era tanto el partidismo de algún periodismo militante, se renuncia”.

En relación a las vacunas contra el coronavirus que se venden actualmente, González García aclaró que el Gobierno le “abrió las puertas a todas”, en especial con Pfizer, ya que la farmacéutica realizó la fase 3 de sus estudios en Argentina y fue la primera aprobada en el país.

Sobre los problemas que surgieron en la negociación con la farmacéutica, el ex ministro afirmó: “Nadie puede decir que no tuvimos una actitud muy abierta. Algunas farmacéuticas, pero especialmente Pfizer, dijo que por cómo eran las leyes argentinas no podían cerrar ningún contrato. Cuando dijo eso nosotros trabajamos y enviamos una ley al Congreso”. La misma incluía inmunidad judicial para los productores, como solicitaban.

No obstante, Pfizer no aceptó la ley aunque se creó en medio de las negociaciones con el objetivo de poder comprar vacunas contra el Covid-19. “Esa ley incluye algunas cláusulas de negligencia e inmunidad. Esa pequeña cosa, que eran ‘dos palabras’, admitidas por Pfizer, hizo que se trabara la firma del contrato”, agregó.

