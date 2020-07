Ginés González García, sobre el sistema de salud: “No hay ningún riesgo de colapso cercano”

“Yo soy cauto y cuidadoso. Hay un 41% más de camas de terapia intensiva, que no sólo es el respirador y la cama, no solo es el espacio físico, sino el personal y los trabajadores que están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Todavía tenemos margen, no hay ningún riesgo de colapso cercano pero seamos cautos. La administración de los casos es lo fundamental”, aseguró el ministro en declaraciones al canal C5N.

You May Also Like