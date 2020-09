Gladys Florimonte se accidentó en Carlos Paz

La actriz se llevó puesto el ventanal del lugar en el cual se está hospedando y terminó recibiendo atención médica. “Hubo algún corte y me lo pegaron con la gotita“.

Hace ya un tiempo que Gladys Florimonte se encuentra instalada en la ciudad cordobesa donde, este fin de semana, sufrió un accidente.

“Estaba con dos amigos, uno es odontólogo y el otro, el gerente del hotel. Fuimos a un spa, el lugar tiene un gran ventanal… pensé que la puerta estaba abierta y seguí de largo… me pasó porque los vidrios estaban impecables“, contó entre risas en ‘Nosotros a la mañana’ aunque después, agregó: “La verdad es que la saqué barata porque me sangró bastante. Yo estaba con uno de mis amigos que es médico y me pegó con la gotita la herida“.

Vale aclarar que la provincia de Córdoba está en una fase avanzada de la cuarentena y por ende, las personas que están allí tienen la posibilidad de reunirse y asistir a determinados espacios que en AMBA aún no están habilitados.

“Me fisuré… tuve que hacerme una tomografía computada y por suerte está todo bien pero fue un golpazo. No tengo tanto dolor porque me tomé toda la medicación. bueno, nada, está todo bien, no tengo tanto dolor porque tomé la medicación“, aclaró Gladys.

Comentarios

comentarios