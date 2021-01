God of War: Ragnarok podría lanzarse también en PlayStation 4

Entre los videojuegos más esperados de PlayStation 5 se encuentra, encabezando muchas listas, God of War: Ragnarok. La secuela del título de 2018 continuará profundizando en su versión de la mitología nórdica y su acción sangrienta y se espera que llegue este mismo año, contra viento y pandemia. Sin embargo, puede que el juego no sea una exclusividad de la nueva consola de Sony, sino que también llegue a su antecesora, la PlayStation 4.

Por ahora, son conjeturas y rumores, pero esta semana volvió a encenderse el tema gracias a David Jaffe, director del primer God of War de PlayStation 2. Jaffe realizó varios videos en su canal de YouTube jugando al título más reciente de la saga y anticipó que la próxima entrada podría ser lanzada también en PS4. Vale aclarar que Jaffe ya no trabaja para Sony Santa Monica y no está involucrado de ninguna manera en el proyecto, pero también es cierto que no es la primera vez que se plantea la posibilidad. El CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, evitó responder a esta cuestión cuando le consultaron si GOW Ragnarok llegará a PS4.

Más allá de la información imposible de verificar, hay varios elementos a analizar. Por un lado, el único videojuego exclusivo de PlayStation 5 hasta ahora es la remake de Demon’s Souls. Otros títulos de la plataforma, como Spider-Man: Miles Morales se lanzaron también en la anterior consola de Sony sin grandes diferencias. Otros videojuegos que se esperan para este año, como Horizon: Forbidden West, también están confirmados para PS4, lo que sugiere que la consola se mantendrá activa con novedades al menos por un año más.

Por otro lado, en Japón se reportó la descontinuación de algunos modelos de PlayStation 4, lo que algunos entienden como el principio del fin para la plataforma. Lo cierto es que la demanda de PlayStation 5 en todo el mundo es mayor de lo que Sony puede cubrir en los diversos territorios, por lo que los responsables de la fabricación prefieren enfocarse en el nuevo sistema. Cifras de ventas de los últimos meses de 2020, de todas maneras, revelan que se vendieron más PS4 que PS5.

Sony mantiene sus planes para 2021 en secreto y se niega a comentar al respecto. A pesar de que la PS5 rompió récords de ventas en su primer mes, todavía sigue siendo una plataforma con mucho menos audiencia que PS4. En el sentido comercial, sacar el juego para ambas consolas sería asegurarse una base de jugadores mucho más grande que si fuera un exclusivo de PS5.

God of War siempre se caracterizó por empujar los límites de las consolas a lugares donde no había llegado antes, desde la PS2 a la actualidad. En el caso de Ragnarok, se espera que sea uno de los primeros títulos que justifique la compra de la plataforma de nueva generación, con gráficos impactantes y novedades en la jugabilidad de la mano del control DualSense. Aunque esos elementos probablemente estén presentes en la secuela, no podrán apreciarse del todo en PS4 y hasta podría ser contraproducente.

Por último, pero no por eso menos importante, resta saber si el título llegará a cumplir con su fecha de lanzamiento prevista. God of War: Ragnarok se anunció a mediados de 2020 en el evento que reveló el aspecto de la PlayStation 5 por primera vez y lo hizo con un muy pequeño teaser que sólo mostró el logo oficial y confirmó el título. Con tan poco material publicado por el estudio, fans ya prevén que la esperada secuela podría sufrir algún retraso, no sólo por la pandemia, sino porque ya es moneda corriente en la industria de los videojuegos, en especial con franquicias tan grandes.

Lanzar God of War Ragnarok en las dos consolas es una decisión con pros y contras y, por la información que hay al respecto, se están evaluando todas las posibilidades. De todas maneras, todo parece indicar que el juego es más una prioridad de los usuarios y no tanto de PlayStation, que tiene varios lanzamientos pensados para los próximos meses.

