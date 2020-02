Gollán consideró que el gobierno de Macri “generó condiciones para la circulación de sarampión”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, consideró hoy que el gobierno de Mauricio Macri “generó las condiciones para la circulación del virus del sarampión” con sus políticas de vacunación que tuvieron una cobertura “bajísima”.



Lo afirmó luego de que ayer se conocieron las dos primeras muertes en el país por dengue y sarampión: una mujer de 50 años y un hombre de 73 años, ambos residentes en la provincia de Buenos Aires, que fueron atendidos en dos centros privados de la Capital Federal..



En ese sentido, Gollán expresó en declaraciones a radio El Destape que “después de 19 años de que el virus del sarampión no circulaba por Argentina, producto de las políticas de los últimos cuatro años del gobierno anterior se bajaron mucho la cobertura de vacunas y se generaron las condiciones para que volviera a circular el virus”.

El funcionario detalló que la mujer que murió por sarampión “tenía un alto grado de vulnerabilidad desde el punto de vista de la salud, porque había tenido un trasplante renal y estaba inmunosuprimida”, al tiempo que especificó que “esto no es lo que le pasa al común de la gente”.



“No es lo que le pasa al común de la población. No tenemos ese grado de vulnerabilidad mayoritariamente”, aclaró Gollán.



No obstante, el ministro remarcó que “el virus de sarampión es peligroso” y enfatizó que “hablamos todo el día de coronavirus y en realidad éste tiene muy pocas probabilidades de llegar a la Argentina en esta época del año”, por lo que pidió “hablar mucho más de dengue y sarampión que del coronavirus”.

