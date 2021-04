Gollan: “Necesitamos tener información integrada para gestionar la pandemia”

“Esta es una herramienta beneficiosa para la integración del sistema de salud, para las y los pacientes del sistema público, privado, IOMA o PAMI. Es estratégico que en este momento de suma complejidad trabajemos de manera articulada. Acá no hay dobles intenciones: no confundan”, completó.

El funcionario sostuvo que mediante este sistema “se dispone la suspensión y reprogramación de toda cirugía y/o procedimiento que se puedan postergar y que, a criterio médico no revistan urgencia, mientras que no se ponga en peligro inminente la salud de las y los pacientes”.

