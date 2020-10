González García destaca el avance de una ley de alimentos y alerta sobre la pandemia de la obesidad

El ex secretario de Salud del gobierno de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, disintió con Español y con quienes afirmaron que no hubo voluntad de avanzar en este tipo de medidas y coincidió con que la obesidad “es la principal amenaza a la salud pública” de nuestro país.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, declaró que este tema “es una deuda pendiente”, consideró que si no se avanzó antes en este tipo de propuestas “es porque no había voluntad” de gobiernos anteriores y aclaró que no se busca “penalizar” a las empresas.

You May Also Like