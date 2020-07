González García dijo que “hay que hacer bien las cosas” para volver a la normalidad lo antes posible

“Yo no puedo ser adivino. No puedo hacer pronósticos que son muy difíciles de hacer”, remarcó.

“Y lo digo con todo respeto, pero de lo que no se puede volver es de la muerte, de eso no se vuelve”, expresó.

“No somos tontos y también sabemos las dificultades y los sacrificios de los argentinos”, dijo González García y destacó que “entendemos que hay que volver a la normalidad lo antes posible, pero sin la colaboración de la gente nada de esto sirve. Muchos países hicieron lo mismo y no tuvieron colaboración y no les fue bien”.

