Gonzalo Bonadeo y el desesperado pedido de su ex

Herrera enalteció la figura de su madre y dijo que ella merecía “en estos últimos momentos de su vida” que sus “únicas tres nietas” fueran a “despedirse”. “Es la abuela Mary. Gonzalo Bonadeo tené un acto humano que no tuviste estos años con una mujer que nada hizo y lo merece“, le pidió desesperada a su ex.

Estoy en la ambulancia trasladando a mi mamá muy grave al Hospital Vicente López. Y es posible q no vuelva. no tengo otra forma de avisarles @catubonadeo @valubonadeo @martubonadeo si quieren despedirse de su ABUELA MARY q tanto AMOR incondicional les dio. @gonbonadeo1963 🙏

Estoy en la ambulancia trasladando a mi mamá muy grave al Hospital Vicente López. Y es posible q no vuelva. no tengo otra forma de avisarles @catubonadeo @valubonadeo @martubonadeo si quieren despedirse de su ABUELA MARY q tanto AMOR incondicional les dio. @gonbonadeo1963 🙏

“Estoy en la ambulancia trasladando a mi mamá muy grave al Hospital Vicente López y es posible que no vuelva. No tengo otra forma de avisarles Catalina, Valentina y Martina si quieren despedirse de su abuela Mary que tanto amor incondicional les dio“, comenzó diciendo Susana.

Susana Herrera, ex de Gonzalo Bonadeo, publicó en Twitter un fuerte e inesperado hilo de mensajes para dirigirse a sus hijas (con quienes no tiene contacto) y hacia el periodista.

You May Also Like