‘Gotham Knights’, el nuevo videojuego de Batman ya tiene trailer

Es un videojuego RPG en tercera persona de acción y mundo abierto desarrollado por Warner Bros Games Montréal. ‘Gotham Knights’ puede ser jugado tanto en modo de un jugador como experiencia cooperativa en línea de dos jugadores. Estará disponible en 2021 para PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la familia de consolas Xbox One, incluyendo Xbox Series X y Xbox One X, y PC.

You May Also Like