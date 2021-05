Gran parte de los adolescentes ignora herramientas contra la discriminación en Internet

La campaña muestra a una serie de adolescentes orgullosos de sí mismos mientras una voz en off sostiene: “¿Qué quieren? ¿qué te pongas mal? ¿qué dudes de vos? ¿qué te sientas menos que el resto?”. Luego, la voz concluye: “Lo siento ‘hater’, lo que no te gusta de mí, a mí sí”.

You May Also Like