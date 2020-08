Grave denuncia de Pilar Smith contra Mauro Viale

“Estando yo al aire en su radio, porque él era el gerente, entraba al salón de los productores y decía ‘esta mina es horrible, sáquenla del aire, no puede trabajar’… Me hizo una psicopateada detrás de la otra. Hasta que yo me cansé, salí al pasillo y le dije que ´si fuera hombre debería cagarlo a trompadas´”. (Paparazzi)

“No obstante me quedo con todo lo que aprendí, lo que no te mata te fortalece. Por eso mi #tbt de hoy es cuando hacía fiebredemauroporlanoche en Canal 9”, agregó, apostando a quedarse con lo positivo de la experiencia, aunque haya sido imposible que lo malo se borrase de su memoria.

