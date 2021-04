Grego Rossello renunció a “Santo Sábado”

Una nueva baja asechó a Santo Sábado, el programa que conducen Nicole Neumann y Guillermo López a través de la pantalla de América TV. En esta oportunidad, quien abandonó el barco fue Grego Rossello. “No me sentía muy cómodo, entonces decidí dar un paso al costado.”, afirmó.

“Ahora me fui de Santo Sábado, un timing bárbaro para irme de la tele en este momento”, aclaró el actor en primer lugar. Y luego se sinceró: “Lo que más disfruto es el escenario y para eso necesito un mundo normal de vuelta”.

Al respecto, el joven manifestó que, por suerte, se encuentra en un momento laboral maravilloso y que aquello le implica un nivel de demanda muy alto. Por lo tanto, tuvo que elegir: “Me fui del programa porque tenía 6 de las 7 noches ocupadas. Me estaba quemando”.

Además, el comediante hizo un mea culpa y una valiente autocrítica: “Sentía que yo tampoco le rendía mucho al programa y ahí yo me hago cargo. Por ahí digo esto y me quedo sin trabajo después. No me considero un buen panelista de espectáculos”.

En ese sentido, Grego explicó qué le ocurría con el rol que debía desarrollar en el magazine. “Me cuesta hablar de los demás (…) Por ahí voy yendo de invitado pero el compromiso de estar fijo con la actualidad televisiva me excedía a mí un poco“, aseveró con simpleza.

Cabe aclarar que no es la primera baja que sufre el ciclo. Ocurre que el pasado febrero, Soledad Fandiño, quien acompañaba al ex- CQC (Caiga Quien Caiga, El Trece y Telefe) en la conducción abandonó su puesto y se marchó hacia otro proyecto. De este modo, la rubia se sumó al ciclo Es por ahí, también por la pantalla de América TV y junto a Guillermo Andino. (Exitoina)

Comentarios

comentarios