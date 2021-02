Gremio señaló la necesidad de recomponer el salario de los docentes de colegios privados en todo el país

Los integrantes del CFE ratificaron hoy el regreso a las clases presenciales en todo el país según la situación epidemiológica de cada región y con condiciones de seguridad sanitaria para garantizar el cuidado de la salud, bajo la premisa de que “sin salud no hay presente y, sin educación, no hay futuro”, según afirmó el Jefe de Estado al clausurar la reunión.

