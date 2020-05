Greyhound, el filme de Tom Hanks, se estrenará por streaming

Elisabeth Shue y Manuel García-Rulfo también forman parte del elenco. Hanks suma su tercer crédito como guionista en su carrera, tras Larry Crowne (2011) y That Thing You Do! (1996).

Pero hay otras grandes películas que tienen pautado su estreno ya muy cerca y no se sabe qué pasará con ellas, como Tenet, de Christopher Nolan (17 de julio, aunque hablan de esperar hasta que abran el 80% de la salas), Mulan (24 de julio) o Wonder Woman 1984 (14 de agosto).

