Guaymallén eliminó la elección de la Reina de la Vendimia

La Municipalidad de Guaymallén tomó la decisión de no elegir más reinas departamentales de la Vendimia por considerarla como un “concurso de belleza”, “medieval” y “obsoleto”. De este modo, a partir de 2022 el departamento no contará con una representante en la Fiesta Nacional de la Vendimia, aunque sí participarán del resto del calendario y aportarán carros en la Vía Blanca y el tradicional Carrusel Vendimial.

