Guido Kaczka le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Luego, agregó: “Lo de los 30 mil pesos fue porque hubo un problema con la cuenta en su banco pero todo fue dentro de los plazos. Todo se dio como tenía que ser dentro de los plazos. Es televisión, piensen que cualquier cosa que no se cumpla o no se entregue… queda en evidencia. Obviamente si eso pasa, se te va a compensar o se te va a dar el doble“.

Consultado al respecto por el equipo de Intrusos, Guido Kaczka salió a defender al ciclo y a todo el equipo: “La realidad es que con el lingote rojo nunca entregó una heladera. Eso está en televisión, se ve. Nunca fue así. No sé por qué habrá pensado eso pero no creo que nadie le haya prometido nada… eso siempre se habla claro en el programa“.

