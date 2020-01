Guido Sardelli habló por primera vez de Julieta Prandi

Luego de su escandaloso divorcio de Claudio Contardi, Julieta Prandi le dio una segunda oportunidad al amor. Es que la modelo está saliendo con Guido Sardelli, el guitarrista de Airbag. Ahora, fue el músico el que habló en una conferencia de su reciente romance con Prandi.

“Yo blanqueé que con Guido somos muy amigos, que nos llevamos muy bien”, sostuvo Julieta, en un comienzo, al ser consultada por él. “Todo el mundo pone títulos y cosas, pero estamos bien. ¿Si le ponemos título? Es reciente… estamos bien, tranquilos. Nos llevamos muy bien y eso es lo importante. Nos hacemos bien, que es lo que tiene que suceder”, detalló.

“Él está en Buenos Aires con sus cosas. No sé si va a venir a Carlos Paz a visitarme. Yo lo invité y cuando él quiera, si puede… Es que tiene un montón de compromisos, recitales, grabar un disco, un montón de cosas. Si es que llega acá, veremos en qué momento nos veremos”, comentó.

En cuanto al “flechazo”, la conductora reveló: “Nos conocimos en el recital de Airbag que estuvieron con la banda Muse en el Hipódromo. A Pato yo lo conocía y él nos presentó. A Gastón lo vi en Vorterix y re bien. Tengo buena onda con los tres. Me parece gente de familia, tranqui como uno. Uno pega onda o no pega. Ese tipo de cosas te das cuenta la primera vez que conocés a la persona”.

Sin embargo, ahora fue el turno del guitarrista para hablar del tema. “A mí me resulta muy extraño. Porque yo no estoy acostumbrado a hablar de estas cosas. No sé, lo tomé como una decisión en privado, vamos a decir que es manera. Porque si no tengo que dar explicaciones, siento que eso es como cosa de mi casa. Tenemos una relación, estamos bien, pero más que eso no puedo aportar a la causa“, contó el músico en una conferencia de prensa que fue reproducida en Intrusos.

Ante la insistencia de los periodistas para que confirme su relación, afirmó: “Sí, claro“. (Diario Show)

Comentarios

comentarios