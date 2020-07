Guillermo Andino cruzó a Pía Shaw por las críticas a Amancio

Pía Shaw llevó el tema de discusión al noticiero, y el conductor apuntó contra todos. “ Me encanta el nombre “, comenzó diciendo. Y luego agregó con vehemencia: “ Perdón, sobre gustos no hay nada obligatorio cuando se trata de un nombre. Y capaz que Amancio es un personaje ideal o un homenaje a alguien y tienen todo el derecho de hacerlo. Criticar un nombre, ¿desde dónde? Este nombre es más lindo que este. Señores, dejémosnos de hinchar. ¡Perdón! Es el nombre que con todo amor eligieron sus padres “, sentenció.

You May Also Like