Guillermo Andino preocupado por su hija

En medio de la cuarentena por coronavirus que se vive en la Argentina cada vez son más las personas que desean radicarse en el exterior. En el caso de Guillermo Andino reveló que su hija Sofía evalúa irse del país y manifestó su preocupación.

“Tengo una hija de casi veinte años… Los chicos están desilusionados porque escuchan a los políticos hablar de una cosa y, a los seis meses, estar haciendo todo lo contrario. Cuando nos dijeron ´vamos por una Argentina de la unión y ahora está pasando…´. El archivo te mata. No es una cuestión de este gobierno, es también del anterior, y del anterior“, expresó en su programa “Informados de todo”.

En ese sentido, el conductor reflexionó: “Tampoco simplifico y hablo de todos. Pero hablo de algunos que tienen un peso muy importante, en donde los pibes no son giles. Donde dicen ‘¿pero este no venía con otro discurso, por otra argentina?’. Entonces se sienten desilusionados e interpelan a la clase política“. La hija del periodista tiene 19 años y aún convive con sus padres, pero según contó el conductor le gustaría instalarse en España o Australia.

“No hay reglas claras, se perdió la validez de la palabra si querés. Hoy se dice una cosa, mañana todo lo contrario. La inseguridad, la economía. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro país? No te dicen que va a pasar de acá, no a seis meses, de acá a dos meses… hay muchas cuestiones concurrentes hacia el pensamiento de un joven de veintipico que hoy te esté diciendo, ‘che, ¿cómo es Australia y España?, ¿nosotros tenemos el pasaporte?’ Antes, no pasaba“, advirtió sobre su situación familiar.

En cuanto a su visión del país, expresó: “La Argentina es como un asalto a la ilusión permanente. Confías y no pasó nada, y todos siguieron generando la desunión, el país dividido, y eso no nos va a conducir a absolutamente nada. ¿la verdad? Yo no me quiero ir, la quiero pelear acá. Pero se me pone la piel de gallina cuando viene mi hija y me dice ¿papá, Australia como es, y España? Y después, viene la charla. Es el baldazo de agua fría que te daban…“.

Sin embargo reconoció que dejaría a su hija dar ese paso tan importante. “Hoy, con todo el dolor del mundo, la dejaría. Tenés que dejarlos volar a los chicos. Si ellos creen y vos los podés ayudar… ¿que me dolería, que lloraría? Mil días con mi mujer, obviamente. Es la primera vez que, intuyo, te están preguntando por algo“, cerró.

