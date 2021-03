Guillermo Calabrese apuntó contra Masterchef 2

Experto en el arte de cocinar, Guillermo Calabrese fue bastante crítico a la hora de juzgar el ciclo Masterchef Celebrity. Según lo que contó en un live de Radio Mitre, siente que es un programa que apunta al entretenimiento y no a explicar recetas. “No espero aprender la receta de una bolognesa porque no la muestran. El eje son los invitados que no son gastronómicos ni mucho menos, como mucho son amos de casa que cocinan“.

Así y todo, reconoce que el reality le generó una atracción pero desde otro lugar: “Yo me enganché por una cuestión de divertimento. Lo que te muestran es la frustración de fulano y la metida de pata del otro… Anoche, una señora que con unos borceguíes se pone a pisar las papas (NDR: Andrea Rincón) Cuando la vi, me agarré la cabeza pero no puedo perder el eje. Uno no pretende ver una destreza de parte de los participantes“.

Luego, se puso aún más estricto: “Es un excelente show y la gente está re contra prendida, pero si quiero aprender a cocinar, pongo Cocineros Argentinos“.

Y por último, le tiró un palito a la nueva tanda de concursantes: “En la primera edición me enganché más, este es más flojito porque a los participantes les falta un poco más de chispa“. (Pronto)

