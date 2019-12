Guillermo Marín, molesto por la versión de romance con Kate Rodríguez

Tras ocho años juntos, en junio de 2019,Valeria Archimó y Guillermo Marín decidieron ponerle punto final a su relación amorosa.

Aunque la unión se dio por terminada los conflictos entre los ex enamorados se hicieron visibles públicamente luego de que la expareja fuera vista protagonizando una dura pelea unas semanas atrás en el estreno de un film protagonizado por Fede Bal.

Ayer, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, anunciaron en “El Run Run del Espectáculo” que Guillermo Marín y Kate Rodríguez están saliendo hace casi tres meses e incluso dijeron que “tienen su nidito de amor en el barrio de Las Cañitas”.

El anuncio de este nuevo romance llega en medio de la tormentosa ruptura entre Archimó y Marín donde hubo varias versiones sobre el motivo de la separación.

“Primicias Ya” se contactó primero con Kate ante la corrida del rumor y la panameña fue tajante en su respuesta: “Estoy de viaje. No conozco a Guillermo Marín. No es real. Gracias por preguntar“, fue la aclaración de la modelo.

También nos comunicamos con Marín, y él dijo no conocer a Kate: “No estoy de novio con Kate Rodríguez, no sé por qué están poniendo eso. Ya estoy harto de que me inventen noviazgos y la verdad que no estoy en un momento para estar con nadie. No la conozco y nunca tuve contacto con ella. Hablen con ella directamente”, remarcó. (Primicias ya)

