Guillermo Vilas fue nombrado Capitán Honorario de Copa Davis y Embajador Mundial del Tenis Argentino

Por su parte, Agustín Calleri, ex tenista y presidente de la Asociación Argentina, manifestó: “Los jugadores de tenis que actualmente encabezamos la AAT conocemos la importancia de este tipo de reconocimientos y consideramos un honor que, a pesar de que no pudo ocupar físicamente estas designaciones en su momento, podamos valorar a Guillermo de la manera en que merece. Representa una gran responsabilidad para nuestra gestión y él hizo suyos los nombramientos con total humildad”.

Vilas, de 67 años, fue campeón de cuatro torneos de Grand Slam y conquistó un total de 62 títulos ATP en su carrera. La iniciativa de estos premios surgió de Eduardo Puppo, periodista y amigo del ex jugador, y lo aprobó el Consejo Directivo de la organización en julio de 2018, aunque el anuncio se demoró porque no se pudo concretar un acto con la presencia de Vilas, quien atraviesa una enfermedad neurológica.

