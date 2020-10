Gustavo Conti respondió a las acusaciones de Ximena Capristo

Hace unos días, Ximena Capristo compartió en sus historias de Instagram una serie de mensajes entre Gustavo Conti y otra mujer, acusándolo de haberle sido infiel.

Y a pesar de que se arrepintió y borró todo, luego confirmó en “Los Ángeles de la Mañana” que la crisis con su pareja era real.

“Si no hablo es porque no tengo nada para decir. En todo caso, debería hablar él pero no lo hace porque no tiene huevos. Yo publiqué esas conversaciones porque estoy cansada de que diga que soy una mentirosa pero los borré porque no quiero que mi hijo sufra. Eso es lo único que me importa“, indicó, y remarcó: “Ojalá salga a decir que metió la pata pero sé que no lo va a hacer, muerte con las botas puestas“.

Conti estuvo en silencio todos estos días y recién ahora el domingo hizo un posteo por el día de la madre, en donde le dedicó un tierno mensaje: “Te amamos… solamente por ser única y maravillosa, feliz día de la madre“.

Y ahora el actor subió un contundente video. Gustavo utilizó el audio del “Cantando 2020” cuando Nacha Guevara hizo su descargo hacia quienes hablaron de su salud y le hizo un ‘fuck you’ a la cámara.

“Nada más, muchas gracias“, escribió únicamente en el posteo que hizo este miércoles.

