Gustavo Martínez sobre la película de Ricardo Fort

Después de que el director de El robo del siglo asegurase que tiene ganas de hacer un film sobre el mediático, su ex pareja opinó sobre el tema.

En pleno éxito de El robo del siglo, su director, Ariel Winograd, contó que tiene muchas ganas de hacer una ficción sobre la vida de Ricardo Fort. Si bien no hay nada confirmado, Gustavo Martínez, ex pareja del mediático y tutor de sus hijos, opinó sobre el tema.

“Me parece que está buena la idea de hacer una película de Ricardo. Siempre y cuando sea cuidado el personaje. A veces hacen cosas que pueden lastimar. Te pueden matar o querer un montón. Si eso llega a ocurrir tendré que hablar con la gente que lo quiere hacer y alguien más que avale que va a hacer algo coherente”, expresó en diálogo con Radio Mitre

Además, consideró: “Sería muy raro que no se pongan en contacto conmigo. Yo estoy a disposición pero me gustaría saber de donde viene eso. No quisiera hacer algo que después sea de mal gusto, me sentiría culpable. Nunca me llamaron a mí por la película. Lo más importante es lo que quieren contar. Es importantisimo. Si hacen una cosa de mal gusto sería muy feo. Un golpe bajo. Es una linea muy jorobada“.

Por otro lado, Gustavo habló de los hijos de Ricardo, Marta y Felipe: “Los chicos están ahora en Miami, de vacaciones. Fueron con la niñera. Yo no fui porque se iban un mes y para mí es mucho tiempo. Tuve que hacer dos permisos para que ellos puedan ingresar. En una semana ya están de nuevo“. (Revista Pronto)

