Guzmán destacó el trabajo con el FMI para “mejorar la economía que dejó el macrismo”

“Lo que sucedió, primero, fue una inyección de liquidez del FMI de US$ 45.000 millones, solo que no se ha restablecido la confianza. Esta liquidez terminó siendo utilizada para pagar la deuda, ya en una situación insostenible”, aseguró el ministro.

Asimismo destacó que “hubo una revisión de las premisas que guiaron al FMI” al otorgarle al gobierno de Mauricio Macri un crédito por US$ 56.300 millones, de los cuales finalmente se desembolsaron US$ 44.300 millones.

