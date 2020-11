Guzmán: “Le diría a la CGT que mire un poco más fino porque no se está yendo a ningún ajuste”

Respecto de la actualización de los haberes previsionales, Guzmán sostuvo que “lo que hizo el gobierno anterior con los jubilados fue una estafa, fue un engaño. Los jubilados perdieron siempre y lo que hicimos fue suspender la fórmula que ataba jubilaciones a la inflación que no funcionaba, porque cuando el país se estabilizase, que no iba a haber más inflación y cuando creciese, el haber de los jubilados iba a crecer por debajo del crecimiento del país y de los salarios y entonces iban a quedar rezagados y así se iba a ir licuando en el tiempo la masa jubilatoria. Esa es una forma de ajuste”.

El jefe del Palacio de Hacienda remarcó que “lo que buscamos un período de gracia de 4,5 años para no tener que pagar el capital. Lo que buscamos es un préstamo para no tener que pagar los vencimientos de capital e intereses en los próximos años. Lo que se hace es conseguir fondos para hacer frente a aquello que se tenía que pagar”.

“El acuerdo con el FMI es un camino en el cual hay que resolver una serie de problemas complejos. Se tomó un préstamo record, ese dinero fue para pagarle a los acreedores y a financiar la salida de capitales. No fue para el desarrollo productivo del país. Nosotros buscamos resolver el problema. Nosotros no queremos ir al choque. Nosotros enviamos un proyecto de ley al Congreso para que cualquier gobierno que se quiera endeudar en moneda extranjera va a tener que ir al Congreso a pedir autorización, para evitar que se endeuden”

El ministro admitió que “hubo dos semanas de mucho ruido en donde las expectativas se habían anclado y la brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelos creció mucho, pero nosotros sabíamos que había algo que no estaba alineado con la realidad y la capacidad productiva de la Argentina. El dólar a 195 pesos era irreal, no tenía sentido y nosotros nos plantamos. Lo que importa es mirar la tendencia y hoy ya bajó 33 pesos y ya hay signos positivos en la actividad económica”.

