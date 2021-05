Guzmán pidió que el FMI reasigne fondos que no utilizan los países desarrollados

En el medio, espera que los países desarrollados cumplan con su iniciativa de ampliar los recursos que le dan al FMI, por lo que Argentina recibiría unos US$ 4.4000 millones en DEG los próximos meses, y pide que los que reciban los países desarrollados, y no los utilicen, sean reasignados.

”Hace falta un mecanismo que permita que los DEGs de los países que no los utilicen puedan ser transferidos a quienes sí los necesiten, no solo a los países de renta baja sino también a los de renta media. Eso ayudaría a tener una recuperación global más equitativa”, dijo Guzmán en la VII Reunión Iberoamericana de Ministras y Ministros de Hacienda y Economía.

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, pidió este miércoles que el Fondo Monetario Internacional reasigne los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que no utilicen los países desarrollados, no solo a las naciones pobres sino también a los de renta media.

