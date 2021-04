Guzmán: si hay cambios en créditos del FMI, es importante que Argentina pueda acceder a esas mejoras

“Los diez años es una cuestión que tiene que ver con las líneas de crédito que existen en el Fondo Monetario Internacional. Cambiar eso requiere del apoyo de países como Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Francia. Un cambio que justamente tienen que votar. No es una negociación técnica que se da entre el staff del Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino: es una negociación de carácter geopolítico que no hay tiempo suficiente si uno quisiera tener un acuerdo pronto”, afirmó Guzmán en una entrevista con CNN.

Según el ministro, las líneas de crédito que tienen los organismos multilaterales “se pensaron para los problemas que exhibía el mundo en el siglo XX, no los problemas del siglo XXI” , por lo que si bien “cuanto más tiempo tengamos para pagar, mejor”, no es posible un consenso internacional al respecto si se quiere “tener un programa en mayo o junio”.

