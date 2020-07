Habló Patricia Profumo, amiga de la novia de El Mago sin dientes

Justamente, la diseñadora despidió a su amiga con un posteo donde lucía aquel vestido: “Adiós querida Ana, me quedo con esta foto: el último vestido que te diseñé para el cumple de tu quinceañera. Todo es muy triste, me quedo con tu sonrisa, y con tu ser de excelente persona“.

