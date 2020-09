Hallaron muerto al reconocido DJ Erick Morillo

El DJ neoyorkino Erick Morillo, reconocido mundialmente por el hit “I like to move it”, fue hallado muerto en su residencia de Miami, a los 49 años, en momentos en que era investigado por una denuncia de violación.

El DJ estadounidense, autor del hit “I like to move it”, fue encontrado muerto en su casa de Miami en medio de la investigación por una denuncia de abuso sexual en su contra.

You May Also Like