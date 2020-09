Hay 48 casos confirmados de coronavirus en la cárcel de Río Cuarto

“Hasta ahora, no se ha producido una avalancha de pedidos de domiciliarias por la Covid-19. En los últimos días solo se han presentado algunos casos eventuales y los únicos que han tenido resultado favorable han sido los casos de internos que tenían algún otro tipo de enfermedad, pero por coronavirus no se ha otorgado ninguna prisión domiciliaria”, explicó Echenique Esteve.

Asimismo, indicó que no se descarta que aparezcan más casos positivos en los próximos resultados y sostuvo que se está trabajando para que los contagios no se transmitan a otros pabellones.

