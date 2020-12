Hay preocupación en el gobierno por la nueva cepa registrada en Europa

“Hay muchos argentinos que están saliendo de vacaciones a Brasil o Estados Unidos, que no le pierden el miedo a salir en pandemia”, dijo y agregó: “Los que salen de vacaciones no se pueden luego enojar con las decisiones. Estamos en pandemia”.

“Es importante decir a todo aquel argentino y argentina que no se preocupe y llevar tranquilidad porque estamos cerca de vacaciones: van a poder salir o entrar al país, no por las fronteras terrestre, sí por Ezeiza, solo ese lugar queda habilitado como paso internacional seguro”.

You May Also Like