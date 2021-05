¿Hay que renovar los permisos de circulación de personas que realizan actividades esenciales?

De acuerdo con la información emitida por el Gobierno, los permisos esenciales quedan activos y no es necesario volver a tramitarlos, pero “los permisos de actividades no esenciales se darán de baja” y hay que “volver a tramitarlos” en argentina.gob.ar/circular .

